Hessen 22:45 bis 00:10 Krimi Der Wolf - Tote Hunde beißen nicht Spielfilm, Dänemark/Norwegen/ Deutschland 2008 N 2008 Nach dem Roman von Gunnar Staalesen Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Varg Veum hat keine Lust, für die konservative Spitzenpolitikerin Marit Haug zu arbeiten. Ihr rechtspopulistischer Parteigenosse Einar Bergene hat im Fernsehen unlängst einen brutalen Polizeieinsatz gelobt, bei dem ein 18-jähriger Migrant getötet wurde, den der Detektiv persönlich kannte. Als Bergene bei einem versuchten Attentat nur knapp der Kugel eines Heckenschützen entgeht, vermutet Veum, dass Marit Haug das eigentliche Ziel des Anschlags war. Der Detektiv übernimmt nun ihren Fall und findet heraus, dass ihre eigene Partei gegen sie intrigiert. Doch das Opfer ist nicht hilflos. - In diesem packenden Krimi-Thriller nach einem Roman von Gunnar Staalesen mit Trond Espen Seim in der Titelrolle gerät der eigenbrötlerische Detektiv Varg Veum in einen Sumpf aus machtpolitischen Ränkespielen und fatalen Lebenslügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trond Espen Seim (Varg Veum) Bjørn Floberg (Hamre) Siv Charlotte Klynderud (Marit Haug) Kyrre Haugen Sydness (Einar Bergene) Kai Remlow (Fredriksen) Robert Skjærstad (Jan A. Sanne) Rebekka Karijord (Ingvild Steen) Originaltitel: Varg Veum Regie: Alexander Eik Drehbuch: Siv Rajendram Eliassen Kamera: Tore Vollan Musik: Ginge Anvik Altersempfehlung: ab 16