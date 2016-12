Hessen 13:00 bis 14:30 Melodram Die lange Welle hinterm Kiel A, D 2011 Nach dem gleichnamigen Roman von Pavel Kohout Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Auf einer luxuriösen Kreuzfahrt kommt es im Indischen Ozean zur schicksalhaften Begegnung zweier Menschen, die sich seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Professor Martin Burian ist ein renommierter Arzt, der Ende des Zweiten Weltkriegs als tschechischer Regierungsbevollmächtigter unter den verhassten Sudetendeutschen ein Blutbad anrichtete. Dabei kam auch Margarete Kämmerers damaliger Ehemann, ein strammer Nazi, der Burians Bruder auf dem Gewissen hatte, um. Als Margarete erfährt, dass der Mörder ihres Gatten an Bord ist, will sie diesen endlich zur Rechenschaft ziehen. - Auge um Auge: Mario Adorf und Christiane Hörbiger spielen zwei erbitterte Todfeinde, die sich ihren Lebenslügen stellen. Veronica Ferres und Christoph Letkowski komplettieren die hervorragende Besetzung dieser packenden Umsetzung des gleichnamigen Romans von Pavel Kohout. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mario Adorf (Prof. Martin Burian) Veronica Ferres (Sylva Burian) Christiane Hörbiger (Margarete Kämmerer) Christoph Letkowski (Sigi Klein) Michele Oliveri (Carlo Zeppelini) Carl Achleitner (Franz Navratil) Markus von Lingen (Kapitän Wiederbornen) Originaltitel: Die lange Welle hinterm Kiel Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Klaus Richter Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Matthias Weber Altersempfehlung: ab 12