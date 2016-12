Hessen 10:50 bis 11:20 Dokumentation Die Eroberung Sibiriens Zwischen Transsib und Revolution D 1997 Live TV Merken Nach dem kurzen Aufschwung während des Krieges durch die Verlagerung wichtiger Rüstungsindustrien in Richtung Osten verliert die Entwicklung Sibiriens nach Kriegsende an Schwung. Erst der Bau des Wasserkraftwerks Bratsk bringt wieder Menschen nach Sibirien. Die Herrscher im fernen Moskau betrachten das weite Land jedoch nach wie vor als Kolonie, die es auszubeuten gilt. Dafür und um die Grenzen zu sichern, wird die Baikal-Amur-Magistrale gebaut. Heute fehlt Moskau das Geld; Sibirien steht am Scheideweg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Eroberung Sibiriens