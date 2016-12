Als Holmes an einen neuen Tatort gerufen wird, weiß er sofort, mit wem er es zu tun hat: Keine Leiche und nur eine riesige Blutlache - das ist eindeutig die Handschrift von M. Den Wahnsinnigen hat der geniale Detektiv bereits in London verfolgt. 37 Menschen hatte er dort getötet, indem er sie kopfüber aufhängte und ihnen die Kehle durchschnitt. Unter den Opfern war auch Holmes' Freundin Irene. Doch bislang ist es nicht gelungen, ein Profil von M zu erstellen. In Google-Kalender eintragen