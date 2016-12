Sky 1 19:50 bis 20:15 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Therapie USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Eigentlich hat er mit Julie das große Los gezogen, doch wie so oft in seinen Beziehungen stört sich J.D. an zahllosen Kleinigkeiten. Alle seine Freunde warnen ihn davor, diesen zu viel Bedeutung beizumessen, doch J.D. lässt sich von immer neuen Sachen irritieren. Carla hadert unterdessen damit, dass sie nicht schwanger wird. Aber vor einem Fruchtbarkeitstest, zu dem ihr der Gynäkologe rät, scheut sie zurück. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Chris Koch Drehbuch: Mike Schwartz Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6