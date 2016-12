Sky 1 13:55 bis 14:20 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein kleiner Tolpatsch USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D. will einfach nicht auf Elliott hören. Obwohl sie ihn warnt, nichts zu überstürzen, ist er Feuer und Flamme für seine neueste Bekanntschaft Julie und kauft deshalb sogar ein Grundstück. Währenddessen hat Turk seine Leidenschaft fürs Playback-Singen entdeckt und übt fleißig mit Lloyd, Ted und dem Hausmeister in dessen neu gegründeter Airband. Es dauert nicht lange, bis das Dr. Kelsos Missfallen erregt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliott Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Linda Mendoza Drehbuch: Bill Callahan Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6