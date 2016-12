Sky 1 10:45 bis 11:50 Comedyserie Desperate Housewives Heimliche Liebschaften USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Mike wird im Gefängnis zusammengeschlagen. Paul geht dazwischen und hilft ihm. Mike, der sich nicht an Paul erinnert, glaubt, einen Kumpel gefunden zu haben ... Gabrielle findet in ihrem Hausflur ein teures Kleid. Aus Angst vor dem mysteriösen Bewunderer bittet sie Carlos zu sich. Und tatsächlich überraschen sie mitten in der Nacht den Boten des geheimnisvollen Verehrers. Indes bittet Julie Edie, ihr die Pille zu besorgen. Als Susan dahinter kommt, ist sie entsetzt ... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Mayer) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Eva Longoria (Gabrielle Solis) James Denton (Mike Delfino) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Kyle MacLachlan (Orson Hodge) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Marc Cherry, Kevin Etten, Kevin Murphy Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12