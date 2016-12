TNT Film 01:00 bis 02:30 Actionfilm Mein Partner mit der heißen Braut USA 1995 20 40 60 80 100 Merken In Michaels Leben läuft nichts rund: Sein Job nervt ihn und seine Freundin geht ihm auf den Geist. Als sein smarter Bruder Reggie auftaucht, wird alles noch komplizierter. Der ist nämlich frisch verheiratet, und zwar mit der wunderbarsten Frau, die Michael je gesehen hat. Und es kommt noch schlimmer. Reggie will mit zwei Ganoven ausgerechnet jene Bank überfallen, in der ihre Mutter arbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Alexander (Michael Makeshift) Lolita Davidovich (Valerie Carboni) James Woods (Reggie Makeshift) Joe Mantegna (Stone) Jay Mohr (Dwayne) Robert Costanzo (Ranzier) Beatrice Arthur (Beverly Makeshift) Originaltitel: For Better or Worse Regie: Jason Alexander Drehbuch: Jeff Nathanson Kamera: Wayne Kennan Musik: Miles Goodman Altersempfehlung: ab 12