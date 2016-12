TNT Film 23:20 bis 01:00 Actionfilm All About the Money USA, D 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Geld gäbe es genug in Miami, doch Kopfgeldjäger Bucum hat davon noch nicht viel abbekommen. Er träumt davon, eines Tages eine eigene Privatdetektei zu eröffnen, doch momentan muss er erst einmal den Gelegenheitsverbrecher Reggie Wright auffinden, den er schon öfters dingfest gemacht hat. Auf der Flucht platzt Wright mitten in einen Diamantenraub und das ist noch nicht einmal das Schlimmste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ice Cube (Bucum) Mike Epps (Reggie) Eva Mendes (Gina) Tommy Flanagan (Williamson) Carmen Chaplin (Ursula) Valarie Rae Miller (Pam) Anthony Giaimo (Martinez) Originaltitel: All About the Benjamins Regie: Kevin Bray Drehbuch: Ronald Lang, Ronald Lang, Ice Cube Kamera: Glen MacPherson Musik: John Murphy Altersempfehlung: ab 18

