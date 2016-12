RTL Crime 01:25 bis 02:15 Krimiserie Cagney & Lacey Vergeltung per Telefon USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 4: Der kaltblütige Killer Edsin wurde durch einen ominösen Begnadigungsakt vorzeitig aus der Haft entlassen. Cagney und Lacey sollen ihn bis zu seiner Überführung in einen anderen Staat überwachen. Doch schon kurz darauf wird der Killer durch einen ferngesteuerten Sprengsatz vor den Augen der beiden Polizistinnen in die Luft gesprengt. Um ihr Gewissen zu beruhigen, nehmen sich Mary Beth und Chris ohne dienstlichen Auftrag der Aufklärung des Falles an. Schon bald stoßen sie auf einen verdächtigen Kollegen, Brian Holgate. Dessen Freund und Partner wurde von Edsin ermordet. Holgate hat diese Tat nie verkraftet. Aber der Polizist hat für die Tatzeit ein Alibi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Jonathan Banks (Keith Edsin) Alan Bendich (Detective Aspromonte) Michael Cavanaugh (Detective #1) Cynthia Lea Clark (Forensic Tech) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: John Patterson Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Judy Merl, Paul Eric Myers Kamera: Tom Neuwirth Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12