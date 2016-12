RTL Crime 20:15 bis 21:00 Serien Odyssey In einem anderen Leben USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 12: Odelle, Luc und Aslam erreichen mit einem kleinen Flugzeug ein Dorf in Algerien, das sich als Zufluchtsort von Luc herausstellt. Die Bevölkerung begrüßt ihn - sehr zu Odelles Erstaunen - mit einem großen Fest, weil Luc eine Schule und einige Häuser gebaut hat. Odelle will Aslam überreden, mit ihr in die USA zu kommen, und Luc will ihn dazu überreden, mit ihm zurück nach Tessalit zu fliegen. Aslam ist es leid, dass andere über ihn bestimmen und freundet sich mit Naima, einem jungen Mädchen, an. Ihr Vater bietet ihm eine Lehrstelle in Libyen als Ziegelmacher an. Aslam akzeptiert das. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Friel (Odelle Ballard) Peter Facinelli (Peter Decker) Jake Robinson (Harrison Walters) Jim True-Frost (Ron Ballard) Sadie Sink (Suzanne Ballard) Omar Ghazaoui (Aslam) Nate Mooney (Bob Offer) Originaltitel: American Odyssey Regie: Clark Johnson Drehbuch: Adam Armus, Nora Kay Foster Altersempfehlung: ab 16