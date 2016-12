RTL Crime 13:30 bis 14:10 Krimiserie CSI: NY Im Zeichen der Schlange USA, CDN 2013 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 15: Schock für Mac: Als er in Las Vegas ankommt, um seine Freundin Christine zu besuchen, fehlt von dieser jede Spur. Ihr Hotelzimmer ist verwüstet und weist unzählige Blutspuren auf. Da seine Freundin in Vegas entführt wurde, fällt der Fall in die Zuständigkeit der CSI Vegas-Ermittler und D. B. Russell übernimmt die Führung. Gemeinsam finden Mac und Russell heraus, dass Christine und Shawn Boyd von einem Kredithai namens Zane entführt wurden. Für die Freilassung der beiden fordert Zane, dass Diamanten von Vegas nach New York transportiert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) A.J. Buckley (Adam Ross) Originaltitel: CSI: NY Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Janet Tamaro Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16