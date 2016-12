RTL Crime 08:05 bis 08:50 Krimiserie Breakout Kings Mit Steaks zum Erfolg? USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 8: Zwei Häftlinge verwenden einen Sarg als trojanisches Pferd, um zu fliehen. McCann, der eine Flüchtling, ist auf 100.000 Dollar scharf, die ihm sein Mithäftling Day versprochen hat. Dessen ehemaliger Zellengenosse, Stackhouse, hat eine reiche Frau geheiratet und soll angeblich viel Geld gebunkert haben. McCann weiß allerdings nicht, dass Day sich nur an Stackhouse für fünf Jahre Demütigung und sexuellen Missbrauch rächen will. Day und McCann, denen es gelingt, einen Gefängniswärter als Geisel bei der Flucht zu nehmen, stoßen bei ihrer Flucht auf Schwierigkeiten. McCann muss fassungslos beobachten, wie Day Ferris den Wärter brutal ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Domenick Lombardozzi (Ray Zancanelli) Jimmi Simpson (Dr. Lloyd Lowery) Malcolm Goodwin (Sean 'Shea' Daniels) Serinda Swan (Erica Reed) Brooke Nevin (Julianne Simms) Laz Alonso (Charlie DuChamp) Matthew John Armstrong (Carl McCann) Originaltitel: Breakout Kings Regie: Phil Abraham Drehbuch: Dan Dratch, Matt Olmstead, Nick Santora, Daniel Dratch Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 399 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 159 Min.