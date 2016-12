Sky Sport 2 16:45 bis 18:15 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Bahrain 2. Freies Training in Sakhir 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die neue Saison begann (fast) so, wie die alte geendet hatte: mit einem Doppelsieg von Nico Rosberg und Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel. Der Unterschied zum letzten Jahr: Der viermalige Weltmeister Vettel scheint näher an die "Silberpfeile" herangerückt zu sein. Der 28-Jährige führte vom Start weg, ehe das Rennen nach einem Unfall von Fernando Alonso für 20 Minuten unterbrochen werden musste. Nach dem Restart blieb Vettel bis zur 31. Runde an der Spitze, bevor Rosberg und Hamilton an ihm vorbeizogen. "Ich bin zwar nicht ganz zufrieden", sagte der Heppenheimer, "aber wir sind deutlich näher an Mercedes dran. Ich hoffe, dass wir in Bahrain noch ein bisschen stärker werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:30

Seit 193 Min. Geronimo Stilton

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 23 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 18 Min. Tagesschau

Nachrichten

Das Erste 17:00 bis 17:15

Seit 13 Min.