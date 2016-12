13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der anonyme Anrufer USA 2015 Stereo 16:9 Merken Callen (Chris O'Donnell) und Sam (LL Cool J) haben einen Tag frei und wollen gerade in einem Restaurant zusammen etwas essen gehen, als ein mysteriöser Anrufer sie zwingt, seinen Befehlen Folge zu leisten. Er kündigt an, dass in der Nähe ihres Restaurants eine Bombe hochgehen wird, was auch tatsächlich geschieht. Nachdem der Mann die beiden Cops quer durch die Stadt gelotst hat, stellt er seine Forderung. Er möchte, dass die beiden für ihn einen Überfall begehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Linda Hunt (Hetty Lange) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: James Hanlon Drehbuch: Kyle Harimoto Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16