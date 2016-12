13th Street 17:00 bis 17:50 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Der Heckenschütze USA 2009 Stereo 16:9 Merken Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) müssen den Aktivisten Benjamin Polk (David Call) beschützen, der von einem Heckenschützen bedroht wird. Damit bei Polks bevorstehender Kundgebung in einem Park nichts schief geht, prüfen Don und sein Team das Areal. Dabei wird auf sie geschossen. Charlie versucht mit Hilfe der Mathematik, den Täter schnellstmöglich zu finden, um so Polks Leben zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) David Call (Benjamin Polk) Becky Wahlstrom (Wanda Schoemer) Originaltitel: Numb3rs Regie: Ken Sanzel Drehbuch: Ken Sanzel Kamera: Ronald Víctor García Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16

