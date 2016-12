Sky Bundesliga 20:00 bis 22:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen, 14. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken In Schalke und Leverkusen wurde nach dem letzten Spieltag hauptsächlich über Strafstöße diskutiert. Die Schalker schimpften nach dem 1:2 in Leipzig über die Schwalbe von RB-Stürmer Timo Werner. "Zum Kotzen" fand S04-Keeper Ralf Fährmann den unberechtigten Elfer. In Leverkusen war der fragliche Strafstoß dagegen regelkonform, dafür war die Ausführung diskussionswürdig. In der 88. Minute scheiterte Bayer-Stürmer Chicharrito beim Stand von 1:1 mit einem harmlosen Schüsschen in die Mitte am Freiburger Torhüter. "Irgendwann muss der scheiß Ball auch mal reingehen, weil so etwas am Ende die drei Punkte kostet", ärgerte sich Kollege Kevin Kampl. Moderation: Jessica Kastrop, Kommenta In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop