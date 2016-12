Sky Bundesliga 09:30 bis 11:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfL Bochum - 1860 München, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Seit vier Partien kein Dreier, beim 0:1 in Bielefeld die fünfte Auswärtsniederlage kassiert - Bochum sieht im Rückspiegel die Abstiegszone. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist auf sechs Zähler geschmolzen. "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen", fordert Abwehrchef Tim Hoogland, "der eine oder andere in der Mannschaft muss endlich wach werden. So kann man in der 2. Liga nicht spielen." Spielerisch schwach aber mit Glücksgöttin Fortuna im Bunde war 1860 München beim 1:0 gegen Dresden. Ein Sonntagsschuss am Samstag von Außenstürmer Levent Aycicek bescherte dem TSV einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf. "Wir hatten Glück", so Interimstrainer Daniel Bie In Google-Kalender eintragen Bildergalerie