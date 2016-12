Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Siberian Cut - Holzfäller am Limit "Kalter Krieg" GB 2014 Stereo 16:9 Merken Um ihr Soll zu erfüllen, schuften die Forstarbeiter in Sibirien bei Temperaturen von minus 35 Grad, bis zum Umfallen. Doch die amerikanischen Holzfäller haben sich in der eisigen Wildnis noch nicht akklimatisiert, und das Team ist noch keine Einheit. Im Gegenteil, ständig rasseln die Männer bei der Arbeit aneinander und schon nach wenigen Tagen liegen im Wald die Nerven blank. Es kommt zum "Kalten Krieg" . Doch dieses Mal kämpfen in der Taiga nicht Russen gegen Amerikaner, sondern jeder gegen jeden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Siberian Cut Altersempfehlung: ab 12