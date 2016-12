Discovery Channel 16:45 bis 17:35 Dokusoap Offroad Survivors Behind the Scenes GB 2012 Stereo 16:9 Merken Ex-Soldat Gary und sein Partner Bill haben zwei schweißtreibende Wochen in der Wildnis hinter sich, bei denen ein Adrenalin-Kick den nächsten jagte. Sie waren mit ihrem Jeep an den extremsten Orten Südamerikas unterwegs: Ihre Survival-Trips im ewigen Gletschereis, in undurchdringlichen Dschungelgebieten und in der Wüste haben das Duo zwar ans Limit gebracht, doch das war die Sache wert. Solche Abenteuer erlebt man schließlich nicht jeden Tag. In diesem Special lassen Gary und Bill die riskantesten Situationen ihres Trips Revue passieren und eröffnen mit bislang unveröffentlichtem Filmmaterial einen Blick hinter die Kulissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Offroad Survivors

