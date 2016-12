Discovery Channel 13:30 bis 14:20 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Im Wilden Westen USA 2009 Stereo 16:9 Merken Das dritte Newtonsche Gesetz galt auch im Wilden Westen! Mit dieser Hypothese und Crashtest-Dummy "Buster" rücken Adam und Jamie in dieser Episode einem uralten Leinwand-Mythos auf den Leib: Die "Mythbusters" haben sich vorgenommen, eine typische Szene aus alten Cowboy-Filmen zu entzaubern. Oder ist es etwa doch möglich, seinem Rivalen beim Pistolen-Duell den Colt aus der Hand zu schießen, ohne dass der sich dabei verletzt? À la "Lucky Luke" sozusagen, wie wir es schon 100 Mal im Kino gesehen haben? In bester Revolverheld-Manier gehen die Wissensjäger der Angelegenheit auf den Grund. Jessi, Tori und Grant widmen sich unterdessen eine Schlüsselsz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Jessi Combs (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Regie: Alice Dallow Drehbuch: Chris Williams