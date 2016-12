Discovery Channel 05:05 bis 05:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Schneller als das Auge GB 2012 Stereo 16:9 Merken 5000 Bilder pro Sekunde: Die "Slow Mo Guys" aus England zeigen uns die Welt im Internet von einer völlig neuen Seite. Die britischen Hobby-Filmer zeichnen alltägliche Vorgänge - etwa wie Mais zu Popcorn wird - mit ihren Spezialkameras in Superzeitlupe auf. Rund 200 Mal langsamer als in Echtzeit machen sie Dinge auf diese Weise sichtbar, die dem menschlichen Auge normalerweise entgehen. Aus der neuen Slow Mo-Perspektive wird selbst das Zerkrümeln eines Kekses zum spektakulären Ereignis. Über 20 Millionen Menschen haben sich die Filme bis jetzt angeschaut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned