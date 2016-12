Sky Atlantic HD 23:00 bis 23:55 Mysteryserie The Strain Die stille Stimme USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eph (Corey Stoll) sucht den Vampirjäger Vasiliy Fet (Kevin Durand) auf und trifft bei ihm auf Quinlan (Rupert Penry-Jones), einen Hybriden aus Vampir und Mensch. Quinlan steht nicht unter der Kontrolle des Masters, ihn verbindet eine ganz persönliche Feindschaft mit dem Oberhaupt der Strigoi. - Drastisch-düsterer Serienschocker um ein Horror-Vampirvirus von "Hellboy"-Macher Guillermo del Toro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Ephraim Goodweather) David Bradley (Abraham Setrakian) Kevin Durand (Vasiliy Fet) Richard Sammel (Thomas Eichorst) Jack Kesy (Gabriel Bolivar) Jonathan Hyde (Eldritch Palmer) Natalie Brown (Kelly Goodweather) Originaltitel: The Strain Regie: J. Miles Dale Drehbuch: Guillermo del Toro, Chuck Hogan Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

