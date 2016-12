Sky Atlantic HD 20:15 bis 21:00 Krimiserie Aquarius Sexy Sadie USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Charlie Manson (Gethin Anthony) ist nicht erfreut als er festellen muss, dass die Beach Boys einen seiner Songs verändert haben. Er sucht nach Dennis Wilson (Andy Favreau), dessen Haus ist aber verlassen. Sam Hodiak (David Duchovny) besucht Emma (Emma Dumont) in einem Sanatorium, wo sie von ihrer Mutter Grace untergebracht wurde. - Cop-Krimi meets Summer of Love: außergewöhnlicher Serientrip, der Zeitgeschichte mit Fiktion verwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Sam Hodiak) Gethin Anthony (Charles Manson) Emma Dumont (Emma Karn) Claire Holt (Charmain Tully) Grey Damon (Brian Shafe) Ambyr Childers (Sadie) Madisen Beaty (Patricia 'Patty' Krenwinkel) Originaltitel: Aquarius Regie: Jonas Pate, Jon Amiel, Roxann Dawson Drehbuch: John McNamara, Alexandra Cunningham, David Reed Kamera: Lukas Ettlin, Michael Stecher Altersempfehlung: ab 16