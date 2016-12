Sky Atlantic HD 17:00 bis 17:30 Comedyserie Togetherness Familientag USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sounddesigner Brett (Mark Duplass) ist frustriert vom Familienleben und der abgekühlten Beziehung zu seiner Frau Michelle (Melanie Lynskey). Bretts bester Freund, der arbeitslose Schauspieler Alex (Steve Zissis), will seine Zelte in L.A. abbrechen, übernachtet jedoch noch einige Tage in Bretts Haus. Dort kommt er Michelles Schwester Tina (Amanda Peet) näher, die nach einer Trennung ebenso verzweifelt ist wie er. - Vier Enddreißiger zwischen Familienfrust und eigenen Träumen: verblüffend realistische Comedy-Serie der Duplass-Brüder ("Cyrus"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Duplass (Brett Pierson) Melanie Lynskey (Michelle Pierson) Amanda Peet (Tina Morris) Steve Zissis (Alex Pappas) Ken Marino (Craig Weets) Abby Ryder Fortson (Sophie Pierson) Joseph Bertót (7-11 Cashier) Originaltitel: Togetherness Regie: Jay Duplass, Mark Duplass Drehbuch: Jay Duplass, Mark Duplass Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:30

Seit 192 Min. Geronimo Stilton

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 22 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 17 Min. Tagesschau

Nachrichten

Das Erste 17:00 bis 17:15

Seit 12 Min.