Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Deadwood Pocken USA 2004 16:9 Dolby Digital HDTV Während des Mordprozesses gegen Jack McCall (Garret Dillahunt) wird Seth Bullock (Timothy Olyphant) überfallen. Er schafft es zwar, den Indianer zu töten, der ihn angegriffen hat, bricht aber selbst zusammen. Als in Deadwood eine Pockenepidemie grassiert, beschließen die Stadtobersten, Reiter zu entsenden, um einen Impfstoff zu besorgen. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) John Hawkes (Sol Star) Robin Weigert (Calamity Jane) Kim Dickens (Joanie Stubbs) Dayton Callie (Charlie Utter) Originaltitel: Deadwood Regie: Davis Guggenheim Drehbuch: Malcom MacRury, David Milch, Malcolm Macrury Kamera: Lloyd Ahern Musik: Michael Brook, Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16