Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Serien Big Love Hochzeitstag USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Jemand hat ein Werbeschild für Bill Henricksons Baumarkt mutwillig zerstört. Bill (Bill Paxton) und sein Geschäftspartner Don versuchen nun, den Schuldigen aufzuspüren. Doch dabei vergisst Bill, der mit drei Frauen und sieben Kindern zusammenlebt, seinen Hochzeitstag mit Zweitfrau Nicki (Chloë Sevigny). - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Douglas Smith (Ben Henrickson) Melora Walters (Wanda Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: Sarah Pia Anderson Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Kamera: M. David Mullen Musik: David Byrne Altersempfehlung: ab 12