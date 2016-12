Sky Emotion 22:05 bis 00:00 Drama The Cat's Meow USA, D, GB, CDN 2001 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Medienmogul William Randolph Hearst (Edward Herrmann) und seine Geliebte, Schauspielerin Marion Davies (Kirsten Dunst), laden Freunde aus der Unterhaltungsbranche zu einem Törn auf ihre Yacht ein, unter ihnen auch Charlie Chaplin (Eddie Izzard). An Bord wird ausgelassen gefeiert - und auch die Gefühle geraten außer Kontrolle. Vor allem Chaplin kann seine Verehrung für Marion einfach nicht unterdrücken - sehr zum Unmut des eifersüchtigen Hearst. Einer der Passagiere wird den Ausflug nicht überleben. - Regiegröße Peter Bogdanovich geht mit Esprit und Humor einem mysteriösen Todesfall auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirsten Dunst (Marion Davies) Edward Herrmann (W.R. Hearst) Cary Elwes (Thomas Ince) Eddie Izzard (Charlie Chaplin) Joanna Lumley (Elinor Glyn) Jennifer Tilly (Louella Parsons) Claudia Harrison (Margaret Livingston) Originaltitel: The Cat's Meow Regie: Peter Bogdanovich Drehbuch: Steven Peros Kamera: Bruno Delbonnel Musik: Ian Whitcomb Altersempfehlung: ab 12

