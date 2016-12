Sky Emotion 20:15 bis 22:05 Komödie Briefe an Julia USA 2010 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die junge Sophie (Amanda Seyfried) fliegt mit ihrem Verlobten nach Verona. Doch ihr Liebster hat nur seine bevorstehende Restauranteröffnung im Sinn. Also bummelt Sophie alleine durch die Stadt und entdeckt unter dem "Romeo und Julia"-Balkon einen 50 Jahren alten Liebesbrief einer gewissen Claire. Sophies Plan: Sie will Claire ausfindig machen und ihr zu spätem Liebesglück verhelfen. - Wunderschönes Feel-Good-Movie vor traumhafter italienischer Kulisse. Urlaubsfeeling pur! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Seyfried (Sophie Hall) Vanessa Redgrave (Claire Smith-Wyman) Franco Nero (Lorenzo Bartolini) Christopher Egan (Charlie Wyman) Gael García Bernal (Victor) Luisa Ranieri (Sekretärin Isabella) Oliver Platt (Chefredakteur Bobby) Originaltitel: Letters to Juliet Regie: Gary Winick Drehbuch: Jose Rivera, Tim Sullivan Kamera: Marco Pontecorvo Musik: Andrea Guerra Altersempfehlung: ab 6