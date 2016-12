Heimatkanal 13:50 bis 15:25 Drama Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein D 1953 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Kunsthändler Thormann hält um die Hand seiner hübschen Sekretärin Nora an. Aber Nora liebt den Hauptmann Hans Westhoff. Doch während sich Westhoff in Italien versteckt hält, um der Kriegsgefangenschaft zu entgehen, wird in der Heimat sein Heldentod gemeldet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gardy Granass (Nora Krüger) John van Dreelen (Hans Westhoff) Rolf von Nauckhoff (Herbert Thormann) Margarete Haagen (Westhoffs Mutter) Lil Dagover (Gräfin Waldenberg) Hans Richter (Alfred Berg) Siegfried Breuer (Polizeipräfekt) Originaltitel: Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein Regie: Paul Martin Drehbuch: Jacob Geis, Bobby E. Lüthge Kamera: Albert Benitz Musik: Michael Harden, Wolfgang Zeller Altersempfehlung: ab 12