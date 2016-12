Sky Action 11:05 bis 12:30 Horrorfilm Wrecker CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Freundinnen Emily (Anne Hutchison) und Leslie (Andrea Whitburn) touren mit ihrem roten Ford Mustang durch die Wüste. Doch eine vermeintliche Abkürzung über eine wenig befahrende Landstraße erweist sich als keine gute Idee. Denn dort geraten sie einem Psychopathen mit seinem Truck in die Quere. Als der Irre eine mörderische Hetzjagd auf die beiden Girls startet, geht es ums nackte Überleben. - Roadtrip in die Hölle: Rasanter Verfolgungsthriller, der dem Plot von Steven Spielbergs Klassiker "Duell" neue Schocks abgewinnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Hutchison (Emily) Andrea Whitburn (Leslie) Jennifer Koenig (Bedienung) Michael Dickson (Pickup-Fahrer) Andy Nez (Ehemann) Lori Watt (Ehefrau) Steve Thackray (Polizist) Originaltitel: Wrecker Regie: Michael Bafaro Drehbuch: Michael Bafaro Kamera: Ian MacDougall, Jon Thomas Musik: Vincent Mai Altersempfehlung: ab 12