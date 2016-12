Sky Cinema 16:30 bis 18:45 Fantasyfilm Das Märchen der Märchen I, F, GB 2014 Nach einer Vorlage von Giambattista Basile 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Königin von Longtrellis (Salma Hayek) wünscht sich nichts so sehr wie einen Sohn. Ihr Mann (John C. Reilly) ist bereit, zum Äußersten zu gehen, um ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Den König von Strongcliff (Vincent Cassel) treibt sein Verlangen nach den schönen Schwestern Imma und Dora (Shirley Henderson, Hayley Carmichael) fast in den Wahnsinn. Und der König von Highhills (Toby Jones) ist von einem riesenhaften Floh besessen. - Prächtiges Fantasy-Spektakel nach der Märchensammlung von Giambattista Basile, mit zahlreichen Topstars besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Salma Hayek (Königin von Longtrellis) Vincent Cassel (König von Strongcliff) Toby Jones (König von Highhills) John C. Reilly (König von Longtrellis) Shirley Henderson (Imma) Hayley Carmichael (Dora) Bebe Cave (Violet) Originaltitel: Il racconto dei racconti - Tale of Tales Regie: Matteo Garrone Drehbuch: Edoardo Albinati, Ugo Chiti, Edoardo Albinati, Ugo Chiti, Matteo Garrone , Massimo Gaudioso Kamera: Peter Suschitzky Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12

