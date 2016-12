Motorvision.TV 11:00 bis 11:55 Magazin Top Gear GB 2015 Stereo 16:9 Merken Jeremy testet den neuen Lexus RCF, den Tokyo ausgesandt hat, um gegen die Sportcoupés von BMW M und AMG anzutreten. Ob der gegen die Deutschen einen Stich macht und der neue Lexus an Clarksons geliebten LFA herankommt? Richard wird dann in der Wildnis ausgesetzt, um ein in seiner Uhr eingebautes Rettungssystem zu testen. Das Rettungsteam besteht allerdings aus James und Jeremy. Immerhin bringen die einen Ford Raptor und einen Chevy Silverado mit. Stargast ist Akte X Ermittlerin Gillian Anderson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear