Sky Krimi 04:50 bis 05:40 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 129 Tut Harry Norden morden? D 2008 Stereo 16:9 Merken Ein gewaltsamer Todesfall auf den Bauernhof Reitmann erschüttert Rosenheim. Nach dem Mord an Thomas Reitmann vor einem halben Jahr liegt nun dessen Bruder Walter erschlagen in der Scheune. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Morden? Eine erste Spur führt die Kommissare Hofer und Lind zum Weinlieferwagen von Harry Norden. Der ist der Polizei nicht unbekannt: Seine Frau Cordula sitzt wegen des Mordes an Thomas Reitmann im Gefängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeichef Achtziger) Wolfgang Fierek (Ferdinand Reischl) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6

