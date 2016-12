Sky Krimi 01:25 bis 02:20 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Das Chamäleon D 2001 Stereo Merken Die HeliCops sind bei der Präsentation des High-Tech-Roboters Phönix zugegen, der für die Minensuche entwickelt wurde. Es liegen Hinweise vor, dass ein international gesuchter Meisterdieb, den Roboter an diesem Tag stehlen will. Trotz großem Polizeieinsatz gelingt der Coup. Die Ermittler sind ratlos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Karl von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Koch) Christoph Grunert (Thorwald) Claudius Freyer (Oliver Neveling) Holger Kunkel (Crazy George) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Karsten Laske, Mathias Klaschka Kamera: Frank Grunert Musik: Chris Weller, Curt Cress