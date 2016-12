Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 130 Tod im Spielzeugland D 2008 Stereo 16:9 Merken Zwei Mitarbeiter eines Spielzeuggeschäftes entdecken ihren Chef Matthias Breitenbach erschlagen im Verkaufsraum. Die Kommissare Hofer und Lind finden ein Arbeitsklima voller Neid und Missgunst vor, so dass es an Tatverdächtigen nicht mangelt. Auch Polizeichef Achtziger muss sich mit einem verzwickten Fall herumschlagen. Er hatte Polizist Michi Mohr gebeten, für seine Enkelkinder eine Kleinigkeit zu besorgen, was der prompt am Tatort erledigt. Zum Leidwesen von Controllerin Ortmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Andreas Borcherding (Georg Roßtaler) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Sabine Mayr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12