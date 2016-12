Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Köln Folge: 222 Die Unverbesserlichen D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Lorenz Heuser liegt tot an einem Baum. Dr. Paul Hollerbach, ein Verwandter behauptet, es sei Mord gewesen. Die Pathologie bei der SOKO bestätigt die Vermutung. Dr. Kraft stellt eine Tollkirschenvergiftung fest. Wer aber wollte den Bewohner eines Altenheims umbringen? Zunächst geraten diverse Leute in dem Heim unter Verdacht. Bis Dr. Kraft festgestellt, dass das Opfer neben dem Pflanzengift auch noch eine große Portion Viagra intus hatte. Jetzt rückt Dr. Hollerbach selbst ins Visier der SOKO. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Siri Nase (Hanna Bergmann) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Hermann Beyer (Dr. Paul Hollerbach) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Lars-Gunnar Lotz Drehbuch: Ralf Löhnhardt, Renate Martin Kamera: Eva-Katharina Bühler Musik: Oliver Lutz