Sky Nostalgie 01:25 bis 03:05 Krimi Der Rächer D 1960 SW Ein Serienmörder treibt in London sein Unwesen. Er entsetzt Scotland Yard mit ganz besonderer Post: Nach jedem Mord enthauptet er seine Opfer, allesamt Kriminelle, und schickt deren Köpfe an die Geheimpolizei. Detektiv Brixan (Heinz Drache) beginnt seine Ermittlungen bei der Schauspielerin Ruth (Ina Duscha), der Nichte eines Ermordeten. - Verwickelter Krimi mit allen Zutaten, die der Edgar-Wallace-Fan begehrt. Schauspieler: Heinz Drache (Michael Brixan) Klaus Kinski (Lorenz Voss) Ingrid van Bergen (Stella Mendoza) Benno Sterzenbach (Sir Gregory Penn) Ina Duscha (Ruth Sanders) Ludwig Linkmann (Henry Longvale) Siegfried Schürenberg (Major Staines) Originaltitel: Der Rächer Regie: Karl Anton Drehbuch: Gustav Kampendonk, Rudolph Cartier Kamera: Willi Sohm Musik: Peter Sandloff