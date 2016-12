MGM 01:30 bis 03:15 Thriller Payback - Tag der Rache GB 2012 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tommy Nix (Joe Cole) schuftet schwer, um über die Runden zu kommen. Die Nachricht, dass seine Freundin schwanger ist, motiviert ihn, in seinem Job alles zu geben. Als seine Freundin jedoch eines Tages von einer Bande Jugendlicher zusammengeschlagen wird und ihr Baby daraufhin verliert, zerbricht Tommys Traum von einem Familienleben. Die Täter werden zwar ins Gefängnis gesperrt, doch das ist Tommy nicht genug. Er begeht selbst ein Verbrechen, um in dasselbe Gefängnis wie die Schläger zu kommen. - Atmosphärisch dichtes Rachedrama, das einem von der ersten Minute an vor Spannung den Atem raubt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Cole (Tommy) English Frank (Jake) Kimberley Nixon (Elise) Shaun Dooley (Nash) Tyson Oba (Mason) G. Frsh (Angelface) Scorcher (Essay) Originaltitel: Offender Regie: Ron Scalpello Drehbuch: Paul Van Carter Kamera: Richard Mott Musik: Chad Hobson Altersempfehlung: ab 18