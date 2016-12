MGM 20:15 bis 21:50 Actionfilm Death Wish IV - Das Weiße im Auge USA 1987 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Architekt Paul Kersey freundet sich mit der Reporterin Karen Sheldon an. Als deren Tochter an einer Überdosis Drogen stirbt, erschießt er den Dealer. Der Millionär Nathan White bittet ihn um Hilfe: Kersey soll die Drogenbanden der Stadt gegeneinander ausspielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Bronson (Paul Kersey) Kay Lenz (Karen Sheldon) John P. Ryan (Nathan White) Perry Lopez (Ed Zacharias) George Dickerson (Detektiv Reiner) Soon-Tek Oh (Det. Phil Nozaki) Dana Barron (Erica Sheldon) Originaltitel: Death Wish 4: The Crackdown Regie: J. Lee Thompson Drehbuch: Gail Morgan Hickman Kamera: Gideon Porath Musik: Paul McCallum, Valentine McCallum, John Bisharat