MGM 16:55 bis 18:25 Thriller WarGames 2 - Der Todescode USA 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Computerfreak Will (Matt Lanter) loggt sich in ein Internetkriegsspiel ein, das vom Militär als Terroristenköder konzipiert wurde. Prompt gerät er ins Visier des US-Militärs. Eine brenzlige Situation, aus der Will nur heil herauskommen kann, wenn er sein gesamtes Computerwissen anwendet. - Spannende Neuversion des Filmklassikers "Wargames - Kriegsspiele". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Lanter (Will Farmer) Colm Feore (Kenneth Hassert) Chuck Shamata (Bill Carter) Amanda Walsh (Annie D'Mateo) Nicolas Wright (Dennis Nichols) Claudia Ferri (Agent Bolton) Maxim Roy (Tina Rashe) Originaltitel: WarGames: The Dead Code Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Randall M. Badat, Rob Kerchner Kamera: Bruce Chun Musik: John van Tongeren Altersempfehlung: ab 12

