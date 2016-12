MGM 10:20 bis 12:00 Komödie Pussycat, Pussycat, I Love You USA 1970 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fred Dobbs (Ian McShane) ist ein verheirateter amerikanischer Schriftsteller, der in Rom lebt. Und ein Schwerenöter par excellence. Besonders die italienischen Frauen haben es ihm angetan. Außerdem macht ihm zu schaffen, dass er an Haarausfall leidet. Ein Psychiater soll den Armen wieder hinbiegen. - Temporeiche Verballhornung der Sexfilme der 60er-Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian McShane (Fred C. Dobbs) Anna Calder-Marshall (Millie Dobbs) John Gavin (Charlie Harrison (Grant Granite)) Severn Darden (Dr. Fahrquardt) Joyce van Patten (Anna) Beba Loncar (Ornella) Katia Christine (Angelica) Originaltitel: Pussycat, Pussycat, I Love You Regie: Rod Amateau Drehbuch: Woody Allen Kamera: Tonino Delli Colli Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 12

