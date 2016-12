Spiegel TV Wissen 04:55 bis 06:10 Dokumentation Schwerpunkt 2016 Auf in die Materialschlacht - Bundeswehr in der Krise D 2016 Merken Auf in die Materialschlacht - Bundeswehr in der Krise: Seit 2011 besteht die Bundeswehr nur noch aus Freiwilligen. Diese sollen nicht vorrangig das Vaterland verteidigen, sondern in den Krisenregionen rund um den Globus eingesetzt werden. Aber sind deutsche Soldaten für ihre Auslandseinsätze in Syrien oder Afghanistan richtig ausgebildet und ausgerüstet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schwerpunkt 2016

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 495 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 225 Min. Die Ruhrpottwache

Dokusoap

Sat.1 04:45 bis 05:30

Seit 30 Min. hallo deutschland

Magazin

ZDF 04:55 bis 05:30

Seit 20 Min.