Silverline 04:00 bis 05:25 Actionfilm The Human Race USA 2013 20 40 60 80 100 Merken 80 Menschen werden aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und finden sich in einer Arena wieder. Junge und Alte, Sportliche und Behinderte, Reiche und Arme sind gezwungen, ein blutiges Spiel zu spielen. Die Regeln: Nur einer kann diesen Krieg lebend wieder verlassen! Die Schule, das Haus und das Gefängnis sind sicher. Folge den Pfeilen, oder du stirbst. Bleibe auf dem Pfad, oder du stirbst. Wenn du überrundet wirst, stirbst du. Berühre nicht das Gras, sonst stirbst du. Lauf oder stirb! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul McCarthy-Boyington (Justin) Eddie McGee (Eddie) Trista Robinson (Deaf Female) T. Arthur Cottam (Deaf Male) Brianna Lauren Jackson (Veronica) Fred Coury (Yellow Jersey) B. Anthony Cohen (The Priest) Originaltitel: The Human Race Regie: Paul Hough Drehbuch: Paul Hough Musik: Marinho Nobre Altersempfehlung: ab 18

