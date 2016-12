Silverline 21:35 bis 23:35 Drama Wolf N 2013 20 40 60 80 100 Merken Majid und sein Kumpel Adil träumen vom Leben in Saus und Braus, doch einstweilen reicht es für die beiden jungen Männer und marokkanischen Einwanderer der zweiten Generation nur zum Gauner und Trickdieb auf den grauen Straßen von Utrecht. In Majid allerdings schlummert Potential zu höherem, schließlich prügelt er als Kickboxer noch jeden lokalen Gegner aus dem Ring. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chemseddine Amar (Adil) Steef Cuijpers (Voorman) Slimane Dazi (Weapon trader) Nasrdin Dchar (Hamza) Jacob Derwig (Social worker) Marwan Kenzari (Majid) Michael Knaap (Kickboxer) Originaltitel: Wolf Regie: Jim Taihuttu Drehbuch: Jim Taihuttu Kamera: Lennart Verstegen Altersempfehlung: ab 16