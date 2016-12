Silverline 20:15 bis 21:35 Fantasyfilm Thale N 2012 20 40 60 80 100 Merken Elvis und Leo machen dort sauber, wo das Schicksal oder ein Verbrecher zugeschlagen hat. Sind also einiges gewohnt. Doch ihr neuer Auftrag stellt auch sie vor völlig neue Herausforderung. Im Keller einer abgelegenen Waldhütte, in der unregelmäßig verteilt ein menschlicher Kadaver liegt, steht eine volle Badewanne, und in der wiederum liegt eine körperlich beinahe unversehrte, ansonsten aber schwer verstörte hübsche junge Frau. Nach und nach kommt man sich näher. Dann tauchen bewaffnete Fremde auf, und die Sache eskaliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silje Reinamo (Thale) Erlend Nervold (Elvis) Jon Sigve Skard (Leo) Morten Andresen (Hvittkledd) Silje Reinamo (Thale) Roland Astrand (Voice) Sunniva Lien (Thale, ung) Originaltitel: Thale Regie: Aleksander Nordaas Drehbuch: Aleksander Nordaas Musik: Raymond Enoksen, Geirmund Simonsen Altersempfehlung: ab 16