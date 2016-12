Silverline 16:50 bis 18:25 Drama Inseparable CHN 2011 20 40 60 80 100 Merken Li hat keine Lust mehr auf sein Leben, er holt sich einen Strick, stellt sich auf einen Stuhl ... dann klopft es plötzlich an seiner Wohnungstür. Es ist sein arroganter Nachbar Chuck, ein mysteriöser amerikanischer Einwanderer, der sein Vorhaben auf dreiste Weise stört. Unerwartet entwickelt sich aus dieser zufälligen Begegnung eine besondere Freundschaft. Maskiert und in selbstgemachten Superhelden-Kostümen, zieht das ungleiche Paar los, um als Retter der Gerechtigkeit das Böse in ihrer Stadt zu bekämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Chuck) Daniel Wu (Li) Beibi Gong (Pang) Ni Yan (Ms. Yang) Peter Stormare (Richard) Kenneth Tsang (Mr. Wang) Mo Zhang (Sun Biao) Originaltitel: Inseparable Regie: Dayyan Eng Drehbuch: Dayyan Eng Musik: Eric Lee Harper, Nathan Wang Altersempfehlung: ab 12

