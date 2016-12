AXN 01:50 bis 02:20 Comedyserie House of Lies Gold aus Scheiße USA 2016 16:9 Merken Um das Geschäft einer führenden Kreuzfahrtgesellschaft zu vergrößern, trifft sich Marty widerwillig mit einem unerträglichen alten Klienten. Als Doug seine Hochseefantasie ausleben will, kommt ihm Clyde in die Quere. Jeannie wird indes auf Grund ihres Babys sehr emotional. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Evan Hart (Kyle Dushkin) Taylor Gerard Hart (Alex Dushkin) Originaltitel: House of Lies Regie: Gary B. Goldman Drehbuch: Wesley S. Nickerson III Kamera: Loren S. Yaconelli Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16