Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Das leuchtende Ungeheuer von Blair County USA 2015 Merken Während sich Monster-Jäger Trapper von seiner Operation erholt, setzt der Rest des Teams die Suche nach mysteriösen Sagengestalten fort. In Blair County, Pennsylvania treffen die Männer auf Farmer Robert, der von einer unglaublichen Begegnung berichtet: Vor kurzem wurde der Landwirt bei sternenklarem Himmel plötzlich von einem ungewöhnlichen Donner aufgeschreckt. Als er draußen nach dem Rechten sehen will, beobachtet er ein schwarzhaariges Ungeheuer, das mit einem Lichtblitz wie aus dem Nichts auftaucht und anschließend wieder in der Dunkelheit verschwindet. Die Monster-Jäger sind sicher: Bei der rätselhaften Erscheinung muss es sich um den legendären "Lightning Man" handeln! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters