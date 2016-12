Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die unglaublichsten Tiergeschichten Dschungel-Abenteuer USA 2009 Merken Einmal auf Safari gehen und die wilden Tiere des afrikanischen Buschs hautnah erleben - wer will das nicht!? Die Experten vom Busch Gardens in Tampa, Florida, berichten exklusiv von ihrer Arbeit, die ein Freizeitparkbesucher normalerweise nicht zu Gesicht bekommt. Wer ahnt schon, dass Elefanten regelrechte Fressmaschinen sind, die so viel Hunger haben, dass sie locker mehr als zehn Prozent ihres eigenen Körpergewichts am Tag verputzen können. Und wieso bringen Nilpferde ihre Jungen unter Wasser zur Welt? Letztendlich wird auch die weniger appetitliche, dafür aber existenzielle Frage geklärt, was mit den Unmengen tierischer Exkremente passiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Planet's Most Outrageous